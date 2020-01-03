THY'nin teknik arıza yaşayan uçağı Johannesburg Havalimanı'na iniş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY'nin teknik arıza yaşayan uçağı Johannesburg Havalimanı'na iniş yaptı - Son Dakika

THY'nin teknik arıza yaşayan uçağı Johannesburg Havalimanı'na iniş yaptı

6 saat önce

Türk Hava Yollarının(THY) Cape Town-İstanbul seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra yaşanan teknik arıza nedeniyle Johannesburg Havalimanı'na yönelerek sorunsuz iniş yaptı.

THY'nin teknik arıza yaşayan uçağı Johannesburg Havalimanı'na iniş yaptı, System.String[]

Türk Hava Yollarının(THY) Cape Town- İstanbul seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra yaşanan teknik arıza nedeniyle Johannesburg Havalimanı'na yönelerek sorunsuz iniş yaptı.


THY'nin Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'dan İstanbul'a gelmek üzere havalanan TK45 sefer sayılı Airbus A330 tipi tarifeli uçağında, kalkıştan kısa bir süre sonra teknik bir arıza yaşandı. Bunun üzerine havada bir süre tur atarak yakıt harcayan uçak, iniş ağırlığına ulaşmasının akabinde Johannesburg Havalimanı'na sorunsuz iniş gerçekleştirdi.


THY'den konuya ilişkin açıklama


Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "TK 45 sefer sayılı Cape Town - İstanbul uçuşunu icra eden TC-JNI kuyruk tescilli, Airbus A330 tipi uçağımızda kalkıştan kısa bir süre sonra teknik bir arıza meydana gelmiştir. Uçuş güvenliğini daima ön planda tutan ekibimiz, gerekli teknik incelemeler için uçağın Johannesburg Havalimanı'na yönelmesine karar vermiştir. A330 tipi uçağımız, uygun iniş ağırlığına ulaştığında Johannesburg Havalimanı'na güvenli şekilde inişini gerçekleştirmiştir. Uçağımızın teknik durumu incelenmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Cape Town, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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