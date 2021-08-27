THY'nin temmuz ayı anketinde kabin ekibi memnuniyeti yüzde 89 çıktı - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY) tarafından temmuz ayında 81 bin 615 yolcu ile yapılan ankette kabin ekibi memnuniyeti yüzde 89 olarak ölçüldü.

THY, uçak içi ekranları vasıtasıyla 1-31 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 310 (yüzde 4) business, 78 bin 305 (yüzde 96) Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sınıfında seyahat eden 81 bin 615 yolcunun katılımıyla anket yaptı.

Anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Biz size hizmet etmeyi seviyoruz. Temmuz ayında, uçak içi ekranlarımız vasıtası ile yaptığımız ankette kabin ekibimizden genel memnuniyet yüzde 89 olarak ölçülmüştür. Tebrikler. Bizi tercih eden yolcularımıza ve ekiplerimize teşekkür ederiz."