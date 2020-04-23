THY'nin "TK1920" kodlu özel uçuşu tamamlandı
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Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planladığı "TK1920" kodlu özel uçuşu tamamlandı.
Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planladığı "TK1920" kodlu özel uçuşu tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 12:53 Kaynak: AA
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