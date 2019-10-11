Son Dakika Haberleri: THY'nin Tokyo seferine tayfun engeli
Son Dakika Güncel THY'nin Tokyo seferine tayfun engeli

THY'nin Tokyo seferine tayfun engeli

1 saat önce

Türk Hava Yolları'nın (THY) Tokyo'ya gerçekleştirmeyi planladığı tarifeli uçuş, karşı meydandaki Hagibis tayfunu nedeniyle iptal oldu.

THY'nin Tokyo seferine tayfun engeli, System.String[]

Türk Hava Yolları'nın (THY) Tokyo'ya gerçekleştirmeyi planladığı tarifeli uçuş, karşı meydandaki Hagibis tayfunu nedeniyle iptal oldu.


Türk Hava Yolları'nın Japonya'nın başkenti Tokyo'ya 12 Ekim'de gerçekleştirmeyi planladığı TK53 sefer sayılı tarifeli uçuşu, karşı meydanda beklenen Hagibis tayfunu nedeniyle iptal edildi. Konuya ilişkin THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla Tokyo'ya seyahat edecek yolcular konu hakkında uyarılarak, "Değerli yolcularımız, Japonya'da beklenen Hagibis tayfunu nedeniyle Türk Hava Yolları'nın 12 Ekim tarihli TK52 (İstanbul - Tokyo) ve TK53 (Tokyo - İstanbul) seferleri iptal edilmiştir. Uçuşunuza ait güncel bilgileri Uçuş Durumu sayfamız üzerinden kontrol edebilirsiniz" denildi. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Japonya, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki fuarda sergilenen 1,6 milyon dolarlık devasa kolye dikkatleri üzerine çekiyor
Günlük burç yorumları 11 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geldi Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar açıkladı! PKK'lı hesaplar canlı yayın ekibini hedef göstermiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 22:58:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'nin Tokyo seferine tayfun engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]