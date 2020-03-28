THY'nin tüm yurt dışı seferleri durduruldu, iç hat seferleri de sınırlandırıldı

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm yurt dışı yolcu seferlerini durdurdu. İç hat seferlerine de kısıtlama getirdi.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.