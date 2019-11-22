Son Dakika Haberleri: THY'nin uçağı Odessa Havalimanı'nda pist dışına çıktı
Son Dakika Güncel THY'nin uçağı Odessa Havalimanı'nda pist dışına çıktı - Son Dakika

THY'nin uçağı Odessa Havalimanı'nda pist dışına çıktı

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) uçağının, Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıktığı bildirildi.

THY'nin uçağı Odessa Havalimanı'nda pist dışına çıktı, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY) uçağının, Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıktığı bildirildi.

THY'den yapılan açıklamada, "TK 467 sefer sayılı İstanbul-Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir." denildi.

Açıklamada, konu ile ilgili araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amatör maçta ortalık karıştı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı
Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 06:53:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'nin uçağı Odessa Havalimanı'nda pist dışına çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]