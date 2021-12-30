Üye Girişi
THY'nin uçakları Kırgızistan'a bir türlü inemedi - Son Dakika

THY'nin uçakları Kırgızistan'a bir türlü inemedi

30.12.2021 15:14

THY'nin uçakları Kırgızistan'a bir türlü inemedi THY uçakları uzun süre havada tur attı Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Bişkek seferini yapan uçakları Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'na uzun süre inemedi.

THY'nin uçakları Kırgızistan'a bir türlü inemedi

THY uçakları uzun süre havada tur attı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Bişkek seferini yapan uçakları Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'na uzun süre inemedi. Etkili olan sis nedeniyle inişini gerçekleştiremeyen THY uçağı, uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul -Bişkek seferini yapan TK346, TK348 sefer sayılı yolcu uçakları ile TK6524 sefer sayılı kargo uçağı sis nedeniyle Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'nda uzun süre inemedi. Sis nedeniyle uzun süre havada atan THY uçakları daha sonra Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi.

Sisin etkili olduğu Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 150 metrenin altına inerken olumsuz hava koşulları normale dönmemesi durumunda, havalimanına inecek uçaklar başka meydanlara yönlendirilecek.

THY'nin uçakları Kırgızistan'a bir türlü inemedi
THY'nin uçakları Kırgızistan'a bir türlü inemedi
THY'nin uçakları Kırgızistan'a bir türlü inemedi

YORUMLAR
500

Türk Hava Yolları, İstanbul, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel THY'nin uçakları Kırgızistan'a bir türlü inemedi - Son Dakika


Patipark açıkladı: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor Patipark açıkladı: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor         
15:22
Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı         
15:16
Güldür Güldür'den beklerken Muharrem Sarıkaya skeci Azerilerden geldi Güldür Güldür'den beklerken Muharrem Sarıkaya skeci Azerilerden geldi         
15:14
Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na..         
15:05
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul..         
14:02
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18

Son Dakika Haberleri
15:16 Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı
15:14 Güldür Güldür'den beklerken Muharrem Sarıkaya skeci Azerilerden geldi
15:13 Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 948 milyon dolar azaldı
15:09 İçişleri Bakanlığı yılbaşında alınacak önlemlerini açıkladı
15:04 Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı
14:59 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası
14:58 Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor
14:56 Yeni görüşme iddiası! Erdoğan ve Esad, PKK'ya karşı ortak operasyonda anlaştı mı?
14:54 Fenerbahçe milyarlık kayıplarının telafisi için ilk adımı attı!
14:52 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, Sedat'a nasıl bir tepki verecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 15:31:44. #1.13#
SON DAKİKA: THY'nin uçakları Kırgızistan'a bir türlü inemedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement