Son Dakika Haberleri: THY'nin üçüncü "rüya uçağı" İstanbul'a geldi
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THY'nin üçüncü "rüya uçağı" İstanbul'a geldi

47 dakika önce

Türk Hava Yolları'nın (THY), "rüya uçak" diye tabir edilen B787-9 Dreamliner tipi üçüncü uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

Türk Hava Yolları'nın (THY), "rüya uçak" diye tabir edilen B787-9 Dreamliner tipi üçüncü uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.
THY'nin, teslimi için 2017 yılının Eylül ayında Boeing ile görüşmelere başladığı ve Mart 2018'de 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere kesinleştirdiği 30 B787-9 Dreamliner siparişinin üçüncü bugün filoya katıldı. Park pozisyonuna çekilen uçakta, Gümrük Muhafaza ekipleri incelemede bulundu.
Üçüncüsü teslim alınan Boeing 787-9 Dreamliner ile THY'nin uçak sayısı da 340'a ulaştı. İşlemlerinin tamamlamasının ardından uçağın yakın zamanda tarifeli seferlerine başlaması planlanıyo
THY'nin üçüncü rüya uçağı İstanbul'a geldi
Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:27 Kaynak: AA
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