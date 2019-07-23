THY'nin üçüncü "rüya uçağı" İstanbul'a geldi
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Türk Hava Yolları'nın (THY), "rüya uçak" diye tabir edilen B787-9 Dreamliner tipi üçüncü uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.
Türk Hava Yolları Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:27 Kaynak: AA
'nın (THY), "rüya uçak" diye tabir edilen B787-9 Dreamliner tipi üçüncü uçağı İstanbul
Havalimanı'na indi.
THY'nin, teslimi için 2017 yılının Eylül
ayında Boeing
ile görüşmelere başladığı ve Mart 2018'de 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere kesinleştirdiği 30 B787-9 Dreamliner siparişinin üçüncü bugün filoya katıldı. Park pozisyonuna çekilen uçakta, Gümrük Muhafaza ekipleri incelemede bulundu.
Üçüncüsü teslim alınan Boeing 787-9 Dreamliner ile THY'nin uçak sayısı da 340'a ulaştı. İşlemlerinin tamamlamasının ardından uçağın yakın zamanda tarifeli seferlerine başlaması planlanıyo
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