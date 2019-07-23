Son Dakika Haberleri: THY'nin üçüncü 'rüya uçağı' İstanbul'da
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THY'nin üçüncü 'rüya uçağı' İstanbul'da

27 dakika önce

THY'nin, teslimi için 2017'de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner tipi uçağın üçüncüsü de İstanbul Havalimanı'na indi.

THY'nin üçüncü 'rüya uçağı' İstanbul'da, System.String[]
THY'nin, teslimi için 2017'de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner tipi uçağın üçüncüsü de İstanbul Havalimanı'na indi.
Türk Hava Yolları, İstanbul, Boeing, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:42 
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