THY'nin üçüncü 'rüya uçağı' İstanbul'da
27 dakika önce
THY'nin, teslimi için 2017'de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner tipi uçağın üçüncüsü de İstanbul Havalimanı'na indi.
THY'nin, teslimi için 2017'de Boeing
ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner tipi uçağın üçüncüsü de İstanbul
Havalimanı'na indi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:42
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