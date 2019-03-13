Son Dakika Haberleri: THY'nin Uçuştan Çektiği Boeing 737 Max Uçakları Görüntülendi

THY'nin Uçuştan Çektiği Boeing 737 Max Uçakları Görüntülendi

27 dakika önce

Dünyada art arda yaşanan kazaların ardından THY tarafından uçuştan çekilen Boeing 737 MAX tipi uçaklar, Genel Havacılık apronuna park edildi.

THY'nin Uçuştan Çektiği Boeing 737 Max Uçakları Görüntülendi, System.String[]
Dünyada art arda yaşanan kazaların ardından THY tarafından uçuştan çekilen Boeing 737 MAX tipi uçaklar, Genel Havacılık apronuna park edildi.

Türk Hava Yolları'nın dün uçuşlarını durdurduğunu açıkladığı Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Genel Havacılık apronuna park edilen uçaklar, kameralar tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:26 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Boeing 737, Türk Hava Yolları, Güncel
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