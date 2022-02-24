THY'NİN UKRAYNA UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ - Son Dakika

TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle bugünkü tüm Ukrayna uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ukrayna hava sahasının uçuşlara kapatılması sonrası Twitter'dan açıklama yaptı. Ekşi, yaptığı açıklamada, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.Haber: ANKARA,