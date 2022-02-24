THY'nin Ukrayna uçuşları iptal edildi (2) - Son Dakika
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THY'nin Ukrayna uçuşları iptal edildi (2)

24.02.2022 08:07
THY'nin Ukrayna uçuşları iptal edildi (2)

THY: UKRAYNA ÇIKIŞLI-VARIŞLI YOLCULARIMIZA İADE HAKLARI TANIMLANMIŞTIRTürk Hava Yolları'nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek "Değerli yolcularımız, Ukrayna'da yaşanan...

THY:  UKRAYNA ÇIKIŞLI-VARIŞLI YOLCULARIMIZA İADE HAKLARI TANIMLANMIŞTIR

Türk Hava Yolları'nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek "Değerli yolcularımız, Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13- 28 Şubat 2022 (dahil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

Ferhat EKİNCİ/ ANKARA,


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THY Ukrayna seferlerini iptal etti THY Ukrayna seferlerini iptal etti THY'NİN UKRAYNA UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ THY'NİN UKRAYNA UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları, 28 Şubat, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY'nin Ukrayna uçuşları iptal edildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY'nin Ukrayna uçuşları iptal edildi (2) - Son Dakika
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