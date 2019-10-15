Son Dakika Haberleri: THY'nin uzun uçuş noktaları artıyor: Yeni nokta Vancouver olacak
Son Dakika Ekonomi THY'nin uzun uçuş noktaları artıyor: Yeni nokta Vancouver olacak

THY'nin uzun uçuş noktaları artıyor: Yeni nokta Vancouver olacak

9 dakika önce

Türk Hava Yolları(THY), Kanada'da Toronto ve Montreal'dan sonra Vancouver kentine de uçma kararı aldı.

THY'nin uzun uçuş noktaları artıyor: Yeni nokta Vancouver olacak, System.String[]
Türk Hava Yolları(THY), Kanada'da Toronto ve Montreal'dan sonra Vancouver kentine de uçma kararı aldı.

Türk Hava Yolları, şu an 344 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 266 uluslararası olmak üzere 126 ülkede 316 noktaya uçuyor. İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla daha da büyüyecek olan Türk Hava Yolları, filosuna katılan yeni geniş gövdeli uçaklar ile beraber yeni uçuş noktalarına da seferlere başlama kararı alıyor. Son olarak THY, yeni bir uzun uçuş noktasına daha seferlere başlama kararına gitti.

YENİ UÇUŞ NOKTASI VANCOUVER OLACAK

Kanada'da Toronto ve Montreal'e uçan THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) yaptığı bildirim ile pazar koşullarına bağlı olarak, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.THY'nin Kuzey Amerika da bu yılın 9 ayında yolcu doluluk oranları yüzde 89.9'a çıkarken, yolcu sayısı da  1 milyon 799 bin 553 oldu. Kargo ve posta taşımacılığı ise yüzde 7.1 artışla 106 bin 563 tona yükseldi.(Fotoğraflı)


- İstanbul
Türk Hava Yolları, Vancouver, Montreal, Kanada, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklamasıyla dolar düşüşe geçti Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu İpek Yolu'nun ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'ye gelecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:07:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'nin uzun uçuş noktaları artıyor: Yeni nokta Vancouver olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]