Son Dakika Haberleri: THY'nin Xian seferleri için anlaşmaya varıldı
Son Dakika Güncel THY'nin Xian seferleri için anlaşmaya varıldı

THY'nin Xian seferleri için anlaşmaya varıldı

7 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Çin Halk Cumhuriyeti'nin Xian şehrine uçuş başlatacak.

THY'nin Xian seferleri için anlaşmaya varıldı, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), Çin Halk Cumhuriyeti'nin Xian şehrine uçuş başlatacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk seferini 1999 yılında Pekin'e yapan THY, bu ülkedeki 20. yılında Pekin, Shanghay ve Guanzo noktalarının ardından 4. destinasyon olarak Xian'ı uçuş ağına bağlıyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Çin'in Shaanxi Eyaleti Parti Komitesi Genel Sekreteri HU Heping ile 5 Kasım'da yaptığı görüşme sonrasında, Xian noktasına uçuş başlatılması konusunda mutabakata varıldı.

Bu yıl sonu itibarıyla başlatılması planlanan seferler ilk etapta haftada 3 frekans gerçekleştirilecek. Seferlerde, 2020 yaz tarifesi ile birlikte kademeli olarak sefer artışı planlanıyor.

Xian seferlerinin hayata geçmesiyle THY'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği karşılıklı uçuş sayısı haftalık 24'e ulaşacak.

Seferlerle ilgili konuşan Aycı, "Tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen Xian şehrine başlatacağımız seferlerin iki ülke turizm, ticaret, kültür ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanlarına katkı sağlamasını bekliyoruz. Kuracağımız ulaşım köprüsünün tarihi çok eskiye dayanan iki toplumun yararına olumlu çalışmalara vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Pekin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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