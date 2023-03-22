THY'nin yarınki bazı Marsilya seferleri grev nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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THY'nin yarınki bazı Marsilya seferleri grev nedeniyle iptal edildi

22.03.2023 09:53
THY'nin yarınki bazı Marsilya seferleri grev nedeniyle iptal edildi

TÜRK Hava Yolları (THY)'nın Fransa'nın Marsilya şehrine yarın için planlanan bazı seferleri, hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi.

TÜRK Hava Yolları (THY)'nın Fransa'nın Marsilya şehrine yarın için planlanan bazı seferleri, hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi.

THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamaya göre Marsilya'da hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle, bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Buna göre iptal edilen seferler şu şekilde:

"TK1365 İstanbul-Marsilya ve TK 1366 Marsilya-İstanbul."


Kaynak: DHA
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Türk Hava Yolları, Marsilya, Fransa, Güncel, Son Dakika

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