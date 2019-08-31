Son Dakika Haberleri: THY'nin yeni Dreamliner'ları yerli koltuklarla uçuyor
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THY'nin yeni Dreamliner'ları yerli koltuklarla uçuyor

1 saat önce

Türk Hava Yollarının (THY) filosuna kattığı yeni Boeing B787- 9 Dreamliner model uçakların ekonomi sınıf koltukları, ilk ve tek Türk uçak koltuk üreticisi TSI Uçak Koltuk Üretim AŞ tarafından üretilerek, hava yolu şirketine teslim edildi.

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Türk Hava Yollarının (THY) filosuna kattığı yeni Boeing B787- 9 Dreamliner model uçakların Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sınıf koltukları, ilk ve tek Türk uçak koltuk üreticisi TSI Uçak Koltuk Üretim AŞ tarafından üretilerek, hava yolu şirketine teslim edildi.

THY Teknik AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kibar Holding şirketleriyle ortak girişimiyle kurulmuş olan TSI tarafından üretilen 11,6 inçlik büyük ekranlara sahip Epianka model ekonomi sınıf koltuklar, Boeing'in THY için ürettiği yeni nesil uçak modellerinde zorlu test aşamalarından sıfır hata ile geçerek teslim edildi. 5'i opsiyonlu toplamda 30 adet Dreamliner siparişi bulunan Türk Hava Yollarının tüm bu uçaklarında TSI tarafından üretilen yerli ve milli Epianka model ekonomi sınıf koltuklar kullanılacak.

Epianka, 2018'de A321neo ve B737 MAX tipi dar gövdeli uçaklar için gerekli sertifikaları alarak uçmaya başlamıştı. 2019'un 3. çeyreğinden itibaren Airbus A350 model geniş gövde uçaklar için de teslimatlar başlayacak.

Turkish Seat Industry, Türk Hava Yolları, Ekonomi, Boeing, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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