THY'nin yeni Dreamliner serisi Istanbul-Bogota arasında uçacak
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: THY'nin El Dorado Havalimanındaki kontuarında bekleyen yolculardan görüntüler THY'nin Kolombiya, Venezuela ve Panama ülkelerinden sorumlu müdürü Cemal Kaya'nın konuşması Boeing 787 900 Dreamliner uçaklarının kapıya yaklaşması Uçağın dışından ve içinden görüntüler BOGOTA - Türk...
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:07 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
THY'nin El Dorado Havalimanındaki kontuarında bekleyen yolculardan görüntüler
THY'nin Kolombiya, Venezuela ve Panama ülkelerinden sorumlu müdürü Cemal Kaya'nın konuşması
Boeing 787 900 Dreamliner uçaklarının kapıya yaklaşması
Uçağın dışından ve içinden görüntüler
BOGOTA - Türk Hava Yolları İstanbul-Bogota uçuşlarına yeni Dreamliner Boeing 787 900 uçaklarını ekleyerek Güney Amerika'daki varlığını artırdı. Türk Hava Yolları'nın Kolombiya, Venezuela ve Panama ülkelerinden sorumlu müdürü Cemal Kaya Bogota'daki El Dorado Havalimanında yaptığı açıklamada 220 olan yolcu kapasitelerini, yeni eklenen uçaklar ile 300'e çıkardıklarını belirtti.
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