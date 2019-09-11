THY'nin yeni Dreamliner serisi Istanbul-Bogota arasında uçacak

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

THY'nin El Dorado Havalimanındaki kontuarında bekleyen yolculardan görüntüler

THY'nin Kolombiya, Venezuela ve Panama ülkelerinden sorumlu müdürü Cemal Kaya'nın konuşması

Boeing 787 900 Dreamliner uçaklarının kapıya yaklaşması

Uçağın dışından ve içinden görüntüler

BOGOTA - Türk Hava Yolları İstanbul-Bogota uçuşlarına yeni Dreamliner Boeing 787 900 uçaklarını ekleyerek Güney Amerika'daki varlığını artırdı. Türk Hava Yolları'nın Kolombiya, Venezuela ve Panama ülkelerinden sorumlu müdürü Cemal Kaya Bogota'daki El Dorado Havalimanında yaptığı açıklamada 220 olan yolcu kapasitelerini, yeni eklenen uçaklar ile 300'e çıkardıklarını belirtti.