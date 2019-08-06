Son Dakika Haberleri: THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı

31 dakika önce

THY kabin ekipleri, artık bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerdeki yeni kabin kıyafetleriyle uçuyor.

THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı, System.String[]
THY kabin ekipleri, artık bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerdeki yeni kabin kıyafetleriyle uçuyor
Türk Hava Yolları, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı Borcu bitmeyen telefon artık ikinci kişiye satılamayacak Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlunun arabada verdiği poza tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:06:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]