THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı
31 dakika önce
THY kabin ekipleri, artık bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerdeki yeni kabin kıyafetleriyle uçuyor.
THY kabin ekipleri, artık bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerdeki yeni kabin kıyafetleriyle uçuyor
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:34
Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı Borcu bitmeyen telefon artık ikinci kişiye satılamayacak Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlunun arabada verdiği poza tepki yağdı