Son Dakika Haberleri: THY'nin yeni uçağına "Sivrihisar" adının verilmesi
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THY'nin yeni uçağına "Sivrihisar" adının verilmesi

1 saat önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Türk Hava Yolları (THY) filosuna yeni kattığı bir uçağa Sivrihisar adının verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

THY'nin yeni uçağına

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Türk Hava Yolları (THY) filosuna yeni kattığı bir uçağa Sivrihisar adının verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, THY'nin filosuna kattığı yeni Airbus A321 NEO tipi uçak TC-LSH kuyruk tescili uçağa, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin zorlu şartlarında Sivrihisar halkı tarafından orduya bağışlanan "Sivrihisar Teyyaresi"nin adını verdiğini kaydetti.

Avcı, şunları belirtti:

"İstiklal mücadelesine sadece canlarıyla kanlarıyla değil, aynı zamanda TBMM ordusuna bir uçak bağışlayarak katılan vefakar Sivrihisar halkına hayırlı olsun. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı başta olmak üzere vefaya vefa ile cevap veren bütün THY yönetimine, Sivrihisar halkı adına müteşekkir olduğunu belirtirim."

Türk Hava Yolları, Sivrihisar, Eskişehir, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:10 Kaynak: AA
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