Son Dakika Haberleri: THY'nin 'yönetmen' kabin memurundan "Dünya Kabin Memurları" gününe özel film - Yeniden
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THY'nin 'yönetmen' kabin memurundan "Dünya Kabin Memurları" gününe özel film - Yeniden

37 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY)'nda kabin memuru olarak görev yapan Tolga İçmez, 31 Mayıs 'Dünya Kabin Memurları Günü'ne özel kısa film çekti.

THY'nin 'yönetmen' kabin memurundan
Türk Hava Yolları (THY)'nda kabin memuru olarak görev yapan Tolga İçmez, 31 Mayıs 'Dünya Kabin Memurları Günü'ne özel kısa film çekti. 3 dakikalık kısa filmde kabin memurlarının dünyasını anlatan İçmez, oyunculuğu ve seslendirmeyi de meslektaşlarına yaptırdı.
Tolga İçmez, lisans eğitimini reklamcılık bölümünde tamamladıktan sonra, bir süre reklam setlerinde yönetmen asistanı olarak görev yaptı. Daha sonra mesleğinden ayrılan İçmez, THY'de kabin memuru olarak göreve başladı. Beş yıldır THY'de çalışan İçmez, tutkulu olduğu eski mesleğiyle, kabin memurluğunu bir araya getiren anlamlı bir çalışmaya imza attı.
THY'nin 12 bin kabin memurundan biri olan genç yönetmen, 'Dünya Kabin Memurları Günü'ne özel kısa film çekti. Kabin memurlarının uçuş öncesi yaptıkları hazırlıklarla başlayan ve havalimanından uçuşun tamamlanmasına kadar geçen sürede yaşadıklarını yansıtan filmde altı kabin memuru rol aldı. Evde, havalimanında ve uçak içerisinde gerçekleştirilen çekimler toplamda 5 gün sürdü. Üç dakikalık film için 6 saatlik görüntü alındı. Kısa filmin seslendirmeleri de kabin memurları tarafından gerçekleşti.
'BÜYÜK GÖÇ'Ü ÇEKMİŞTİ
Birçok kez kısa film çeken Tolga İçmez, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan taşınmayı da 'büyük göç' adıyla çekmişti. Tüm uçuşlarına kamera ekipmanlarıyla katılan Tolga İçmez, çektiği filmleri kendisine ait sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
THY'de çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden İçmez, filmle ilgili olarak, "Daha önce Türk Hava Yolları reklamlarını çeken ekipte çalışmıştım. Bugün Türk Hava Yolları ekibinin bir parçası olarak film çekiyorum. Dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyorum. Bana bu filmde destek olan tüm arkadaşlarıma ve yöneticilerime teşekkür eder ayrıca Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutlarım" dedi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:54 Kaynak: DHA
Yönetmen, Türk Hava Yolları, Güncel
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