THY, Nisan ayında 2,4 milyon yolcu taşıdı - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY) Nisan ayında yolcu 2,4 milyon yolcu, 153 bin 798 ton kargo ve posta taşıdı.THY'nin Ocak ve Nisan ayını kapsayan 4 aylık dönemde taşıdığı yolcu sayısı ise, 8,9 milyona ulaştı

THY Basın Müşavirliği, Nisan ayı yolcu, kargo ve posta verilerini paylaştı. Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını kademeli olarak artıran havayolu şirketi, Nisan ayında 2,4 milyon yolcu taşırken, yolcu doluluk oranı dış hatlarda yüzde 57,1, iç hatlar yüzde 68,9 olarak gerçekleşti. Nisan ayında taşınan kargo ve posta hacmi ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 56,2 artarak 153 bin 798 tona ulaştı.

4 AYLIK DÖNEMDE DOLULUK ORANI YÜZDE 61

Ocak ve Nisan ayını kapsayan 4 aylık verilerinde yer aldığı açıklamada söz konusu dönemde THY, toplamda yolcu sayısı 8,9 milyona ulaştı. Toplam yolcu doluluk oranı aynı dönemde yüzde 61,5 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 59,6 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 72,7 oldu. Ocak-Nisan döneminde toplam taşınan kargo ve posta, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 26,3 artarak 586 bin ton olarak gerçekleşti.

- İstanbul