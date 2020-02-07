THY Ocak ayı trafik sonuçlarını açıkladı;5 milyon 648 bin yolcu taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi THY Ocak ayı trafik sonuçlarını açıkladı;5 milyon 648 bin yolcu taşıdı - Son Dakika Ekonomi

THY Ocak ayı trafik sonuçlarını açıkladı;5 milyon 648 bin yolcu taşıdı

7 saat önce

Türk Hava Yolları'nın açıkladığı Ocak ayı trafik sonuçlarına göre milli havayolu şirketi 5 milyon 648 bin yolcu taşıdı.

THY Ocak ayı trafik sonuçlarını açıkladı;5 milyon 648 bin yolcu taşıdı, System.String[]

Türk Hava Yolları'nın açıkladığı Ocak ayı trafik sonuçlarına göre milli havayolu şirketi 5 milyon 648 bin yolcu taşıdı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yolcu doluluk oranları THY'nin yüzde 80,6'ya çıkarken, transfer yolcu sayısı da 1 milyon 937 bin 617'ye yükseldi.

Türk Hava Yolları, 354(yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 268 uluslararası olmak üzere dünyanın 126 ülkesindeki 318 noktaya uçuyor. Türk Hava Yolları Ocak ayının trafik sonuçlarını açıkladı. İç hatlarda 2 milyon 229 bin yolcu taşıyan THY ile geçtiğimiz ay toplam 5 milyon 648 bin yolcu seyahat etti. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2019 döneminde 11,6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 8,6 artarak 12,6 milyar oldu. Taşınan Kargo- Posta, Ocak 2019 döneminde 112 bin 186 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 8,4'lük artışla 121 bin 605 tona yükseldi.

OCAK AYI TARİFELİ YOLCU SAYISI

Ortadoğu: 487 bin 604-yüzde 4,4 artış

Avrupa: 1 milyon 756 bin 878-yüzde 1,3 artış

Uzakdoğu: 531 bin 734-yüzde 0,8 artış

Kuzey Amerika: 190 bin 63-yüzde 0,4 artış

Afrika: 316 bin 856-yüzde 0,5 artış

Orta ve Güney Amerika: 48 bin 58-yüzde 1,8 artış

İç hatlar: 2 milyon 249 bin 947-yüzde 0,2 azaldı


Türk Hava Yolları, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:54 Kaynak: DHA
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