Son Dakika Haberleri: THY Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak
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THY Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak

1 saat önce

Türk Hava Yolları'nın (THY) 2018 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 14: 30'da hissedarların katılımıyla Genel Yönetim Binası'nda yapılacak.

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Türk Hava Yolları'nın (THY) 2018 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 14: 30'da hissedarların katılımıyla Genel Yönetim Binası'nda yapılacak. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:05 Kaynak: DHA
Türk Hava Yolları, Ekonomi
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