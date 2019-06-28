THY Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak
1 saat önce
Türk Hava Yolları'nın (THY) 2018 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 14: 30'da hissedarların katılımıyla Genel Yönetim Binası'nda yapılacak.
Türk Hava Yolları
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:05 Kaynak: DHA
'nın (THY) 2018 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 14: 30'da hissedarların katılımıyla Genel Yönetim Binası'nda yapılacak.
- İstanbul
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