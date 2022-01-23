THY, İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı 36 seferi iptal etti - Son Dakika

THY, İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı 36 seferi iptal etti

THY, İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı 36 seferi iptal etti
Son Güncelleme: 24.01.2022 00:05

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı yapılması planlanan 36 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı yapılması planlanan 36 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu.

Hava koşullarının operasyonlara olumsuz etkisini en aza indirmek için tedbirler almayı sürdüren THY, bu doğrultuda iç ve dış hatta planladığı bazı seferleri iptal etti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 36 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından öğrenebilecekleri belirtildi.

THY, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (24 Ocak Pazartesi) Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal edildiğini daha önce duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel THY, İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı 36 seferi iptal etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY, İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı 36 seferi iptal etti - Son Dakika
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