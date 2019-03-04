Son Dakika Haberleri: THY- Oman Air kod paylaşımı anlaşması genişletildi

THY- Oman Air kod paylaşımı anlaşması genişletildi

9 dakika önce

Türk Hava Yolları ile Oman Air arasındaki mevcut, çift taraflı ve serbest satış esasına dayalı kod paylaşımı anlaşması, İstanbul ve Maskat ötesindeki seyahat noktalarını kapsayacak şekilde genişletildi.

THY- Oman Air kod paylaşımı anlaşması genişletildi, System.String[]
Türk Hava Yolları ile Oman Air arasındaki mevcut, çift taraflı ve serbest satış esasına dayalı kod paylaşımı anlaşması, İstanbul ve Maskat ötesindeki seyahat noktalarını kapsayacak şekilde genişletildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:15 

Ekonomi
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