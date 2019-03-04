THY- Oman Air kod paylaşımı anlaşması genişletildi
9 dakika önce
Türk Hava Yolları ile Oman Air arasındaki mevcut, çift taraflı ve serbest satış esasına dayalı kod paylaşımı anlaşması, İstanbul ve Maskat ötesindeki seyahat noktalarını kapsayacak şekilde genişletildi.
Türk Hava Yolları ile Oman Air arasındaki mevcut, çift taraflı ve serbest satış esasına dayalı kod paylaşımı anlaşması, İstanbul ve Maskat ötesindeki seyahat noktalarını kapsayacak şekilde genişletildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:15
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