Son Dakika Haberleri: Thy ortadoğu'da 8 ayda 4,3 milyona uçtu
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Thy ortadoğu'da 8 ayda 4,3 milyona uçtu

1 saat önce

Türk Hava Yolları'nın(THY) bu yılın 8 ayında Ortadoğu uçuşlarında yolcu sayısı 4 milyon 256 bine yükseldi.

Thy ortadoğu'da 8 ayda 4,3 milyona uçtu, System.String[]
Türk Hava Yolları'nın(THY) bu yılın 8 ayında Ortadoğu uçuşlarında yolcu sayısı 4 milyon 256 bine yükseldi.

Türk Hava Yolları Ortadoğu pazarında 13 ülkede 35 kente uçarken, bu pazarda her geçen yıl yolcu trafiği artıyor. Bu yılın 8 ayında dış hat uçuşlarında 27 milyon 778 bin yolcu taşıyan THY'nin Ortadoğu pazarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yolcu sayısı yüzde 3,3 artarak 4 milyon 256 bine çıktı.Geçtiğimiz ay ise Ortadoğu uçuşlarında THY'nin yolcu sayısı 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 708 bin 494'e yükseldi.

En büyük artış Orta ve Güney Amerika uçuşlarına

THY'nin Avrupa uçuşlarında ise yolcu sayısı yüzde 2,6 artışla 15 milyon 468 bin 565, Uzakdoğu uçuşlarında yüzde 4,8 artışla 3 milyon 816 bin, Afrika uçuşlarında yüzde 1,7 artışla 2 milyon 354 bin, Orta ve Güney Amerika uçuşlarında  yüzde 11,8 artışla 296 bine yükseldi. THY'nin Kuzey Amerika uçuşlarında ise yolcu sayısı ise yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 586'e indi.


Türk Hava Yolları, Güney Amerika, Orta Doğu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:44 Kaynak: DHA
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