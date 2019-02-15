Son Dakika Haberleri: THY Ortaklığında Kurulan Air Albania Çok Yakında Göklerde Olacak

THY Ortaklığında Kurulan Air Albania Çok Yakında Göklerde Olacak

1 saat önce

Arnavutluk'un Türk Hava Yolları (THY) ortaklığında kurulan ilk ulusal havayolu şirketi Air Albania'nın test süreci ve şirketin sertifikalandırılmasına ilişkin teknik şartların oluşturulmasının ardından Albcontrol, THY ve özel bir ortak arasında, şirketin işleyişi ile ilgili anlaşma imzalandı.

THY Ortaklığında Kurulan Air Albania Çok Yakında Göklerde Olacak, System.String[]
Arnavutluk'un Türk Hava Yolları (THY) ortaklığında kurulan ilk ulusal havayolu şirketi Air Albania'nın test süreci ve şirketin sertifikalandırılmasına ilişkin teknik şartların oluşturulmasının ardından Albcontrol, THY ve özel bir ortak arasında, şirketin işleyişi ile ilgili anlaşma imzalandı.

Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan anlaşma ile şirketin sertifikalandırılması ve çalışmaların başlatılması yönünde yeşil ışık yakıldı.

Arnavutluk Başbakanlığı'nda anlaşmanın imzalanmasının ardından, Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, başkent Tiran'daki Rahibe Teresa Havalimanı'nı ziyaret etti.

Aycı burada yaptığı açıklamada, Air Albania'nın hazırlanması sürecinde çalıştıkları için gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu görev bize iki lider tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve (Arnavutluk) Başbakan Edi Rama tarafından verildi. Bunun ardından güçlü bir şekilde çalışmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik sürecin tamamlandığına, projenin nihayetlendirilmesine yönelik sürecin de tamamlanmak üzere olduğuna işaret eden Aycı, "Air Albania çok yakında göklerde olacak. Biz de THY olarak Arnavut tarafıyla birlikte çalıştığımızdan dolayı çok gururluyuz." şeklinde konuştu.

Bakan Balloku da THY'nin bu ortak girişimin destekleyici olduğunu dile getirerek, "THY, özel bir ortakla birlikte Arnavutluk'tan bayrağı taşıyacak bir şirket kurmasını talep etti. Bu da bugün gerçek oluyor. Süreç uzundu ancak mümkün olan en iyi şekilde sonuçlandı." şeklinde konuştu.

THY ortaklığında kurulan Air Albania, Eylül 2018'de başkent Tiran'da düzenlenen törenle hizmete açılmış ve ilk sembolik uçuşunu İstanbul'a gerçekleştirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:20 Kaynak: AA

Tiran, Arnavutluk, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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