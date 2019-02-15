Son Dakika Haberleri: THY ortaklığında kurulan Air Albania çok yakında göklerde olacak

THY ortaklığında kurulan Air Albania çok yakında göklerde olacak

56 dakika önce

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, "Air Albania çok yakında göklerde olacak.

THY ortaklığında kurulan Air Albania çok yakında göklerde olacak, System.String[]
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, "Air Albania çok yakında göklerde olacak. Biz de THY olarak Arnavut tarafıyla birlikte çalıştığımızdan dolayı çok gururluyuz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:55 

Türk Hava Yolları, Ekonomi
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