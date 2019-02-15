THY ortaklığında kurulan Air Albania çok yakında göklerde olacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, "Air Albania çok yakında göklerde olacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, "Air Albania çok yakında göklerde olacak. Biz de THY olarak Arnavut tarafıyla birlikte çalıştığımızdan dolayı çok gururluyuz." dedi.

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