THY ortaklığında kurulan Air Albania çok yakında göklerde olacak
56 dakika önce
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, "Air Albania çok yakında göklerde olacak.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, "Air Albania çok yakında göklerde olacak. Biz de THY olarak Arnavut tarafıyla birlikte çalıştığımızdan dolayı çok gururluyuz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:55
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