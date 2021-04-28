THY ortalama 621 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü - Son Dakika

THY ortalama 621 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü

28.04.2021 14:31
THY ortalama 621 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 621 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü.

Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 621 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), dünkü uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 621 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 343 günlük uçuşla Wideroe takip etti. Listenin 3. sırasında 290 uçuşla Air France, 4. sırasında 273 uçuşla DHL Express, 5. sırasında 256 uçuşla KLM Royal Airline, 6. sırasında 247 uçuşla Luftansa havayolları yer aldı. Pegasus Hava Yolları ise günlük 186 uçuşla listenin 7. sırasında bulunuyor.

Raporda, Avrupa genelinde uçuş ortalamasının 2019 salgın öncesi verilerine göre yüzde 83 oranında geriye düştüğü, dün bazı büyük operatörlerde uçuşların varyasyona uğraması sonucu uçuşlarda azalmalar yaşandığı ve bazı büyük markaların ilk 10'a girmediği kaydedildi.

Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY ortalama 621 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü - Son Dakika


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