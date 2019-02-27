Thy, Pakistan'daki Bazı Seferlerini İptal Etti
1 saat önce
PAKİSTAN ve Hindistan arasında yaşanan gerilimin ardından her iki ülkenin hava sahalarını kapatması üzerine THY bazı önlemler aldı.
PAKİSTAN ve Hindistan
arasında yaşanan gerilimin ardından her iki ülkenin hava sahalarını kapatması üzerine THY
bazı önlemler aldı.
THY'nin bugün ve yarın Pakistan
'ın Karaçi
, İslamabad ve Lahor
şehirlerine yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İptal edilen seferler şu şekilde:
TK-708 İstanbul-Karaçi( 27 Şubat gidiş)
TK-709 Karaçi-İstanbul (28 Şubat
dönüş)
TK- 710 İstanbul -İslamabad( 27 Şubat gidiş )
Tk 711 İslamabad-ist( dönüşü 28 Şubat dönüş)
TK - 714 İstanbul-Lahor (27 şubat gidiş)
TK - 715 Lahor-İstanbul ( 28 şubat dönüş) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:57 Kaynak: DHA
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