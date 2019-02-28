THY Pakistan'daki Bazı Seferlerini İptal Etti

Haber: Enver ALAS -İSTANBUL / DHAPakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilimin ardından Pakistan hava sahasının kapatılması nedeniyle THY'nin bugün ve yarın yapacağı bazı seferler yine iptal oldu.

Haber: Enver ALAS -İSTANBUL/ DHA



Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilimin ardından Pakistan hava sahasının kapatılması nedeniyle THY'nin bugün ve yarın yapacağı bazı seferler yine iptal oldu. THY'nin bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerine yapacağı 6 seferi karşılıklı olarak iptal edildi.



Edinilen bilgilere göre,



TK-708 İstanbul-Karaçi( 28 Şubat gidiş)



TK-709 Karaçi-İstanbul (1 Mart dönüş)



TK- 710 İstanbul -İslamabad( 28 Şubat gidiş )



TK 711 Islamabad-İstanbul( 1 Mart dönüş)



TK - 714 İstanbul-Lahor (28 şubat gidiş)



TK - 715 Lahor-İstanbul ( 1 Mart dönüş) seferleri iptal edildi.

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