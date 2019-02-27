Son Dakika Haberleri: Thy, Pakistan Seferlerini İptal Etti

Thy, Pakistan Seferlerini İptal Etti

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan'ın Hindistan ile yaşadığı gerginlik sonrasında hava sahasını sivil uçuşlara kapatması üzerine, bu ülkeye yapacağı seferleri iptal etti.

Thy, Pakistan Seferlerini İptal Etti, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), Pakistan'ın Hindistan ile yaşadığı gerginlik sonrasında hava sahasını sivil uçuşlara kapatması üzerine, bu ülkeye yapacağı seferleri iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), 27- 28 Şubat tarihinde Pakistan'a yapılacak gidiş ve Pakistan'dan İstanbul'a yapılacak dönüş seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şu şekilde:

"27 Şubat; Tk 708 İstanbul- Karaçi seferi ile 28 Şubat'ta yapılması gereken Tk 709 Karaçi-İstanbul seferi (dönüşü 28 Şubat), Tk 710 İstanbul-İslamabad (27 Şubat), Tk 711 İslamabad-İstanbul (dönüşü 28 Şubat), Tk 714 İstanbul- Lahor (27 Şubat), Tk 715 Lahor-İstanbul (dönüşü 28 Şubat)." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:05 Kaynak: İHA

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