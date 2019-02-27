THY, Pakistan seferlerini iptal etti

THY, bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor kentine yapılması planlanan karşılıklı seferlerini programdan kaldırdı.

THY, bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor kentine yapılması planlanan karşılıklı seferlerini programdan kaldırdı.

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