THY, Pakistan seferlerini iptal etti
11 dakika önce
THY, bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor kentine yapılması planlanan karşılıklı seferlerini programdan kaldırdı.
THY, bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor kentine yapılması planlanan karşılıklı seferlerini programdan kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:45
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