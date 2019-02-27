Son Dakika Haberleri: THY, Pakistan seferlerini iptal etti

THY, Pakistan seferlerini iptal etti

11 dakika önce

THY, bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor kentine yapılması planlanan karşılıklı seferlerini programdan kaldırdı.

THY, Pakistan seferlerini iptal etti, System.String[]
THY, bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor kentine yapılması planlanan karşılıklı seferlerini programdan kaldırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:45 

Karaçi, Pakistan, Türk Hava Yolları, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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