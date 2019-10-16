Son Dakika Haberleri: THY pilotlarından A Milli Futbol Takımı'na anlamlı tebrik
Son Dakika Spor THY pilotlarından A Milli Futbol Takımı'na anlamlı tebrik

THY pilotlarından A Milli Futbol Takımı'na anlamlı tebrik

1 saat önce

Enver ALAS / İSTANBUL,DHA Fransa maçının ardından Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla yurda dönen A Milli Takım kafilesi, dönüş yolunda kokpit ekibinin 'anons' sürpriziyle karşılaştı.

THY pilotlarından A Milli Futbol Takımı'na anlamlı tebrik, System.String[]

Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA

Fransa maçının ardından Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla yurda dönen A Milli Takım kafilesi, dönüş yolunda kokpit ekibinin

'anons' sürpriziyle karşılaştı.

THY pilotu Muhammet Genç'in, 2002'deki dünya 3'üncülüğü sonrası A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır" sözlerini hatırlatarak takımı tebrik etmesi, teknik heyet ve futbolculardan büyük alkış aldı.

Ay-Yıldızlı Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından THY'ye ait özel uçakla Türkiye'ye döndü.

Uçağın kokpitinde yer alan pilot Muhammet Genç, İstanbul uçuşu hakkında bilgi verdiği anonsun sonunda Milli Takımın Fransa maçına ilişkin konuştu. Genç, "Değerli hocamız Şenol Güneş, yıllar önce kokpitten yaptığı anonsta, Kore'den dünya 3'üncüsü olarak dönerken, 'önemli olan neye sahip olduğunuz değil kiminle paylaştığınızdır' demişti. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak, milletimiz adına güzel mücadeleniz ve aldığınız 1 puan için sizleri tebrik eder, bu başarılarınızın devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

Uçak içinde kaydedilen görüntülerde, Milli takım teknik heyetinin ve futbolcularının bu anonsa alkışlarla karşılık verdiği görüldü.


Türk Hava Yolları, İstanbul, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:44 Kaynak: DHA
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