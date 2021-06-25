THY pilotu Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY) filosunda pilot olarak görev yapan 32 yaşındaki Kutay Bayraktar, Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

THY'nin Boeing-737 filosunda yardımcı pilot olan Kutay Bayraktar, dün sabah saatlerinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'ta oturduğu apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Kutay Bayraktar için bugün ikindi namazını müteakiben Çanakkale Merkez Mecidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Bayraktar'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

"Alkollü değildi"

Kutay Bayraktar'ın alkollü olmadığını ve otopsi raporuna göre düşerek öldüğünü belirten baba Heybet Bayraktar, "Öldüğü sabah 4 saat sonra uçuşu vardı. Hiçbir pilot 24 saat öncesinden kesinlikle alkol almaz. 4 saat sonra uçuşu olan bir pilot hiç alkol almaz. Buradan gitmişti ve demişti ki, 'Baba bir gün sonra uçuşum var'. Bir gün sonra uçuşu olduğu halde 24 saat öncesinden bir tane bira dahi içmez. Bu olay çarpıtılmış, sabah 08.00'da balkondan düşüyor, 06.00'da içkili deniliyor. Saat 12.00'de de uçakla yurt dışına gidecek. Bu mümkün mü? 24 saatlik bir zaman dilimi geçmesi lazım. Burada pilot arkadaşları da var hepsine sorabilirsiniz. Nereye uçacağını sormamıştık, sürekli başka yere uçuyorlardı" dedi.

"Ayağı kaymış"

Adli tıp raporlarına göre ayağının kayarak düştüğünü açıklayan Heybet Bayraktar, "Balkonu Fransız balkon şeklindeydi. Balkona oturmayı çok seviyordu. Ben bir gün oturduğumda 'Baba düşersin' demişti. Alt tarafta da koltuklar vardı ve Fransız balkonun yanlarında hiçbir tane demir yoktu. Kendisi orada oturmayı çok seviyordu bizi oturtmadı. Adli tıp raporları da çıktı. Ayağı kayarak aşağıya düşmüş hiçbir sebep yok başka" diye konuştu.

Emekli öğretmen Heybet Bayraktar ile Sevim Bayraktar'ın tek çocuğu olan Kutay Bayraktar, 2016 yılında THY Uçuş Akademisi'nden mezun oldu. 2018 yılından bu zamana kadar Boeing-737 filosunda yardımcı pilot olarak çalışıyordu. - ÇANAKKALE