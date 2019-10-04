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THY pilotu kanseri yendi işine geri döndü

52 dakika önce

THY pilotu kanseri yendi işine geri döndüİSTANBUL - Türk Hava Yolları'nın kadın pilotlarından Bilge Derin, 10 ay süren kanserle mücadelesini yenerek havaya yeniden döndü.

THY pilotu kanseri yendi işine geri döndü

İSTANBUL - Türk Hava Yolları'nın kadın pilotlarından Bilge Derin, 10 ay süren kanserle mücadelesini yenerek havaya yeniden döndü. Kanserle mücadelesinin zor bir süreç olduğunu söylen Derin, "dedim ki kendi kendime başladığın bütün yolculukları tamamladın. Bu yolculuğu da başarı ile tamamlayacaksın. Ailemin ve arkadaşlarımın desteği ile kanseri yendim Unutmayın sağlığınızın kaptanı sizsiniz" dedi.

Türk Hava Yolları (THY), "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında kanseri yenen kadın pilotlarından Bilge Derin'in hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı. Türk Hava Yolları'nda ikinci pilot olarak görev yapan Bilge Derin'e 2017 yılında meme kanseri teşhisi konuldu. Derin, geçtiğimiz yıl Mart ayında tedaviye başladı. Ailesinin ve sevdiklerinin desteğini de arkasına alarak, 16 kemoterapi ve 33 radyoterapi seansı atlatan Bilge Derin kanseri yenmeyi başardı. 10 ay süren mücadelesini zafere dönüştüren Derin, tekrar işine dönerek göklerle buluştu.

"Zor bir süreçti ama asla pes etmedim"

Bir çok insanın kendisine ilham olduğunu söyleyen THY'de ikinci pilot olarak görev yapan Bilge Derin, " Kanserle tanıştığımda 31 yaşındaydım. Önce herkes gibi kabullenemedim sonra kabullendim. Kabullendim bu sefer nereden başlayacağımı bilemedim. Zor bir süreçti ama asla pes etmedim. Dedim ki kendi kendime başladığın bütün yolculukları tamamladın. Bu yolculuğu da başarı ile tamamlayacaksın. Ailemin ve arkadaşlarımın desteği ile kanseri yendim. Tedavi sürecinde bir çok insan bana ilham verdi. Bende buradan binlerce insan umut olmak istedim. 6.5 yıldır emek verdiğim bir kurumun böyle bir çalışma yapması beni çok gururlandırdı. Bende böyle bir çalışmanın parçası olmak istedim. Unutmayın sağlığınızın kaptanı sizsiniz" dedi.

TC- ZA-

THY pilotu kanseri yendi işine geri döndü

Türk Hava Yolları, Pilot, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
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