THY, Polonya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

THY, Polonya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

28.03.2022 19:49
THY, Polonya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), Polonya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiğini, ülkeye girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), Polonya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiğini, ülkeye girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Polonya'ya seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Polonya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
POLONYA'YA SEYAHATLERDE AŞI VE TEST ZORUNLULUĞU KALDIRILDI POLONYA'YA SEYAHATLERDE AŞI VE TEST ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Türk Hava Yolları, PCR Testi, Polonya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY, Polonya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunuyor
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
18:28 8 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 19:55:52. #1.11#
SON DAKİKA: THY, Polonya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement