THY, Romanya'ya girişlerde aşı kartı/PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu - Son Dakika
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THY, Romanya'ya girişlerde aşı kartı/PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu

15.03.2022 18:28
THY, Romanya'ya girişlerde aşı kartı/PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), Romanya'ya seyahat edecek yolcularına, bu ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Romanya'ya seyahat edecek yolcularına, bu ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"Romanya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; Romanya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Romanya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."

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Türk Hava Yolları, PCR Testi, Romanya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY, Romanya'ya girişlerde aşı kartı/PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY, Romanya'ya girişlerde aşı kartı/PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu - Son Dakika
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