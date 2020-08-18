THY Rusya seferlerinde yüzde 95 dolulukla uçtu - Son Dakika

THY Rusya seferlerinde yüzde 95 dolulukla uçtu

TÜRK Hava Yolları'nın (THY), yeni normalleşme sürecinde 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başladığı Rusya uçuşlarında doluluk oranı yüzde 95 oldu.

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TÜRK Hava Yolları'nın (THY),  yeni normalleşme sürecinde 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başladığı Rusya uçuşlarında doluluk oranı yüzde 95 oldu. İstanbul ve Antalya'dan, Rusya'da başta Moskova olmak üzere üç noktaya karşılıklı tarifeli sefer yapan THY, 1-17 Ağustos arasında 32 bin yolcu taşıdı. Tatil için İstanbul'u tercih gelen Ruslar, koronavirüs ile mücadelede Türkiye'nin başarılı olduğunu, güvenli bir ülkeye geldikleri için de korkmadıklarını söylediler.

Koronavirüs nedeniyle getirilen uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Türkiye ile Rusya arasında 1 Ağustos'ta karşılıklı seferler başlamıştı. İlk olarak İstanbul'dan Moskova, St. Petersburg ve Rostov'a sefer yapan THY, 10 Ağustos itibarıyla da Antalya'dan Moskova ve St. Petersburg'a uçmaya başladı.

17 GÜNDE 32 BİN YOLCU TAŞIDIRusya uçuşlarında 17 günde 170 tarifeli sefer düzenleyen THY, toplam 32 bin yolcu taşıdı. Rusya'dan gelen uçaklarda doluluk oranı yüzde 95'e ulaşırken, İstanbul ve Antalya kalkışlı uçaklarda bu oran yüzde 80 olarak gerçekleşti. Mevcut Rusya uçuşlarına Eylül ayı ile birlikte haftada 4 kez olacak şekilde İstanbul-Kazan uçuşlarını ekleyecek olan THY'nin Soçi ve Krasnodar seferlerinin tarihi ise henüz belli değil.  Ayrıca uçuşların ilk 17 gününde THY ve diğer Rus havayolu şirketlerinin düzenlediği seferlerle, Türkiye'ye gelen yaklaşık 27 bin yolcu, İstanbul Havalimanı'nı kullandı.  AKIN AKIN GELİYORLARUçuşların yeniden başlamasıyla tatil için akın akın Türkiye'ye gelen Rus turistler, oldukça heyecanlı. Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri için İstanbul'u tercih eden Ruslar, İstanbul Havalimanı'nda DHA'ya konuştu. Sibirya'dan Moskova aktarmalı İstanbul'a gelen Elena Dolganova, Türkiye'nin koronavirüs karşısında güvenli bir ülke olduğunu, İstanbul'da korkmayı gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Dolganova, "Pandemiden dolayı uzun süre ülkemizde kalmak zorundaydık. Bu nedenle Ruslar evlerinde çok sıkıldı. Sınırların açılması, uçuşların yeniden başlaması bizim için harika oldu. Türkiye'yi çok seviyoruz. Rusya soğuk bir yer. Burada hava güzel. İstanbul'a ilk kez geliyorum ve burada  bir hafta kalacağım. Tatil yapmayı seviyorum. Uzun zamandır İstanbul'u görmek istiyordum. Çünkü tarihi ve kültürel özelliklere sahip bir şehir" diye konuştu."BURADA KORKMAMI GEREKTİREN BİR DURUM YOK"Seyatinin koronavirüs önlemleriyle güvenli geçtiğinin altını çizen Dolganova, "Güvenli bir seyahat oldu. Her üç saatte bir maskemizi değitirdik. Olumlu düşünen biriyim. Burada korkmamı gerektiren bir durum yok. Bütün önlemlerin alındığını düşünüyorum" dedi."TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE BİRÇOK ŞEY YAPTIĞINI BİLİYORUM"Kazan'da yaşayan ve tatil için her yıl Türkiye'ye geldiğini belirten Karina Gainislomova ise şunları söyledi: "Türkiye benim için en favori ülkelerden biri. Her yıl buraya geliyorum. İstanbul çok güzel bir şehir. Tarihi ve kültürel bir geçmişi var. Her zaman görmek istediğim bir yer. Buraya gelirken hiç korkmadım. Çünkü Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede birçok şey yaptığını biliyorum. Gelmeden önce bunları okudum. İstanbul'da açık  olan tarihi yerleri ziyaret edeceğim. Ayrıca buranın yemeklerini çok seviyorum. Eğlence hayatını da beğeniyorum.""MUHTEŞEM İSTANBUL'U GÖRMEK İÇİN GELDİM"Julia Sundukova da 4 günlük İstanbul tatili için Moskova'dan geldiğini belirterek, "Arkadaşımı görmeye İstanbul'a geldim. Tatil için yabancı bir ülkeye gitmek istedim. Türkiye bunun için çok güzel bir seçenek" ifadelerini kullandı. Koronavirüs nedeniyle seyahat etmekten çekinmediğini kaydeden Sundukova, "Gencim ve yakın zamanda öleceğimi ya da (covid) hasta olacağımı düşünmüyorum. Seyahat benim için bir yaşam biçimi ve bu yüzden seyahat etmeden yaşayamam" ifadelerini kullandı.

Eşi ve 2 çocuğuyla İstanbul'a tatil için gelen Sergey Kravelcekis İstanbul'u görmek için çok heyecanlandığını söyledi. Kravelcekis, "Türkiye, çok  enteresan bir ülke. Aynı zamanda zengin tarihi ve benzersiz coğrafik konumu olan bir ülke. Daha önce Türkiye'ye hiç gelmedim. Yeni bir kültürü tanımak, muhteşem İstanbul şehrini görmek için ve tabiki tatil için geldik" dedi.


- İstanbul
Türk Hava Yolları, İstanbul, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 09:46

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY Rusya seferlerinde yüzde 95 dolulukla uçtu - Son Dakika
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