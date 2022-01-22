THY Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 31 uçuşu iptal etti - Son Dakika

TÜRK Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış ve varışlı olmak üzere 31 seferi iptal etti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.