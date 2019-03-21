Son Dakika Haberleri: 'THY Satılıyor' iddialarına yalanlama

'THY Satılıyor' iddialarına yalanlama

39 dakika önce

THY Basın Müşaviri Üstün, 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

'THY Satılıyor' iddialarına yalanlama, System.String[]
THY Basın Müşaviri Üstün, 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:01 

Türk Hava Yolları, Ekonomi
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