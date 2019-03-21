'THY Satılıyor' iddialarına yalanlama
39 dakika önce
THY Basın Müşaviri Üstün, 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
THY
Basın Müşaviri Üstün, 'Türk Hava Yolları
Satılıyor' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:01
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