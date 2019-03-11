Son Dakika Haberleri: "THY satılıyor" iddiasına açıklama

"THY satılıyor" iddiasına açıklama

1 saat önce

THY Basın Müşaviri Üstün, "'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

THY Basın Müşaviri Üstün, "'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:10 

Türk Hava Yolları, Ekonomi
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