"THY satılıyor" iddiasına açıklama
1 saat önce
THY Basın Müşaviri Üstün, "'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
THY
Basın Müşaviri Üstün, "'Türk Hava Yolları
satılıyor' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:10
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