Son Dakika Haberleri: THY Science Expo için geri sayım başladı

THY Science Expo için geri sayım başladı

1 saat önce

Dünyanın sayılı, Türkiye'nin en büyük bilim festivali THY Science Expo 2019'da proje yarışması için başvuru süreci başladı.

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Dünyanın sayılı, Türkiye'nin en büyük bilim festivali THY Science Expo 2019'da proje yarışması için başvuru süreci başladı. Etkinliğin bu yıl ana teması 'Endüstri 4.0' olarak belirlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:35 

Türkiye, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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