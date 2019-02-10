THY Science Expo için geri sayım başladı
1 saat önce
Dünyanın sayılı, Türkiye'nin en büyük bilim festivali THY Science Expo 2019'da proje yarışması için başvuru süreci başladı.
Dünyanın sayılı, Türkiye
'nin en büyük bilim festivali THY
Science Expo 2019'da proje yarışması için başvuru süreci başladı. Etkinliğin bu yıl ana teması 'Endüstri 4.0' olarak belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:35
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