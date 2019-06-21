Son Dakika Haberleri: THY: Seçim öncesinde sefer iptali yok
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THY: Seçim öncesinde sefer iptali yok

2 saat önce

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4 bin 939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz.

THY: Seçim öncesinde sefer iptali yok , System.String[]
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4 bin 939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:18 
İstanbul, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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