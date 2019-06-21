THY: Seçim öncesinde sefer iptali yok
2 saat önce
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4 bin 939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:18
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul
kalkışlı ve varışlı 4 bin 939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz." dedi.
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