Son Dakika Haberleri: Thy seferine tayfun engeli
Son Dakika Güncel Thy seferine tayfun engeli

Thy seferine tayfun engeli

1 saat önce

TÜRK Hava Yolları(THY)'nın Tokyo seferleri Hagibis tayfunu nedeniyle iptal edildi.

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TÜRK Hava Yolları(THY)'nın Tokyo seferleri Hagibis tayfunu nedeniyle iptal edildi.

Konuya ilgili olarak THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tokyo'ya seyahat edecek yolculara bir uyarıda bulunarak, "Değerli yolcularımız, Japonya'da beklenen Hagibis tayfunu nedeniyle Türk Hava Yolları'nın 12 Ekim tarihli TK52 (İstanbul - Tokyo) ve TK53 (Tokyo - İstanbul) seferleri iptal edilmiştir. Uçuşunuza ait güncel bilgileri Uçuş Durumu sayfamız üzerinden kontrol edebilirsiniz" denildi.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:25 Kaynak: DHA
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