THY, Şırdancı Mehmet'i Kara Listeye Aldı - Son Dakika
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THY, Şırdancı Mehmet'i Kara Listeye Aldı

21.06.2023 15:40

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağında çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan 'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Sur, kara listeye alındı. THY, yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Sur'a 6 ay boyunca uçak bileti satmayacak.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ile adını duyuran ve Şırdancı Mehmet olarak tanınan Mehmet Sur, 15 Haziran günü THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gitti. Uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından Sur, bu sırada göğsünden çıkardığı şırdanı yedi. Türk Hava Yolları, anları Instagram hesabından yayınlayan Sur'u kara listeye alarak 6 ay bilet satmama kararı aldı.

VİDEOSU TEPKİ ÇEKTİ

Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur tartışmalara neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından harekete geçen havayolu şirketi yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye aldı. Sur, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak.

Masterchef yarışmacısı Mehmet Sur, THY uçağında VIP yemek menüsünü beğenmeyince göğsünden çıkardığı şırdanı yedi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (14)
  • Sait in maceraları Sait: Bu iyice şaşırdı artık Cevap Yaz 54 2 Yayından Kaldır
  • Fikri : İyi bir ceza verin.. Bu ceza hafif kalmış.. Yoksa yarın bir gün biriside gelir çiğköfte yunurur uçakta. Türkiyenin EN prestijli firmasına böyle Ayarsızlık yapamaz hiç kimse. Uçağa binmeyide öğrenememiş.. Cevap Yaz 86 14 Yayından Kaldır
  • Ahmet Bey: Kimse dememiş arkadaş bunları nasıl soktu Cevap Yaz 110 3 Yayından Kaldır
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