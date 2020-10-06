THY Şırnak-İstanbul sefer sayısını arttırdı

Türk Hava Yolları, Şırnak- İstanbul haftalık uçak sefer sayısını 7'den 11'e çıkardı.
THY'nin İstanbul'dan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına düzenlediği 7 sefere 4 sefer daha eklenerek,11 sefer oldu.
Uçuş planına eklenen TK6940 sefer sayılı ilk uçak Şırnak Havalimanına iniş yaptı. Uçuş ekibini, İdil Kaymakamı ve Şırnak Havalimanı Mülki İdare Amiri Refik Özsoy, Havalimanı Müdürü Abdurahman Batur, THY ekibi ve Havalimanı çalışanları tarafından su takı gösterisi ile karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:17 - Kaynak: AA
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