Son Dakika Haberleri: THY Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni
Son Dakika Güncel THY Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni

THY Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni

6 saat önce

Törenden görüntüler Ödüllerin takdim edilmesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı,Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen "Keşfet" konulu 3.

Törenden görüntüler

Ödüllerin takdim edilmesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen "Keşfet" konulu 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışmasının Zorlu Center'da düzenlenen ödül törenine katıldı.

THY Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni

Türk Hava Yolları, Mevlüt Çavuşoğlu, Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:03 Kaynak: AA
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