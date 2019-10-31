THY Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni
6 saat önce
Törenden görüntüler Ödüllerin takdim edilmesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı,Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen "Keşfet" konulu 3.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:03 Kaynak: AA
Törenden görüntüler
Ödüllerin takdim edilmesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen "Keşfet" konulu 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışmasının Zorlu Center'da düzenlenen ödül törenine katıldı.
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