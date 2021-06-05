THY SON 15 AYIN EN YÜKSEK GÜNLÜK UÇUŞ SAYISINA ULAŞTI - Son Dakika

2021 yılının ilk 5 ayında Avrupa hava sahasının en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olan Türk Hava Yolları(THY), dün gerçekleştirdiği 863 uçuş ile pandemi sürecini de kapsayacak şekilde son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisinden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında havacılığın geldiği hatırlatılarak, 2019 yılı performanslarına yeniden ulaşılabilmesi için yoğun çaba harcandığına dikkat çekildi. Koronavirüs sürecinde ortaya koyduğu performans ile pandemiden en hızlı ve güçlü çıkacak şirketler arasında THY'nin zirvede yer alacağına vurgu yapıldı. Bu kapsamda THY'nin 2021 yılının ilk 5 ayında Avrupa hava sahasının en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olduğu, dün gerçekleştirdiği 863 uçuş ile de son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

"TÜRK HAVA YOLLARI GÜZEL GÜNLERE ÇOK DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DÖNÜYOR"

Açıklamada THY'nin başarılı performansı hakkında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın görüşlerine yer verildi. Aycı, "Aynı anda bulutların üzerinde olan Türk Hava Yolları uçaklarının sayısı arttıkça biz mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hedeflerimizden vazgeçmeyerek pandemi döneminde uçuş ağımıza kattığımız yeni destinasyonlar ve filomuza dahil ettiğimiz yeni nesil uçaklarımız ile çok yakında pandemi dönemi öncesinden daha da yoğun uçacağız. Bayrağımızı taşırken kurduğumuz hayallerimiz pandemi nedeniyle türbülansa girse de sonuçlar gösteriyor ki Türk Hava Yolları güzel günlere çok daha güçlü şekilde dönüyor" dedi.

THY 2020'DE DE ZİRVEDEYDİ

THY, 2020 yılını iç hatlarda 44, dış hatlarda 165 olmak üzere Avrupa'da en çok uçan network taşıyıcı olarak geride bıraktığı, pandemi nedeniyle 2020 yılında 2019'un yüzde 40'ı kadar kapasite arz edebilen şirket yolcu sayısında eksi yüzde 62 ile en az düşüş yaşayan, network taşıyıcılar arasında doluluk oranı yüzde 71 ile en yüksek şirket olmayı başardığı bilgisi paylaşıldı.

TURKİSH CARGO'NUN YILDIZI PARLIYOR

Açıklamada Turkish Cargo'nun pandemi sürecinde ortaya koyduğu performansa da yer verilerek, "2020'de Turkish Cargo küresel gıda ve medikal ürün zincirinin devamlılığı için operasyonlarına aralıksız devam etti. Dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlar ile ülkelere ihtiyacı olan ürünleri temin eden marka bu operasyonları sayesinde 2020 yılında pazar payını yüzde 4.7'ye çıkardı. Kargo markasının küresel hava kargo taşıyıcıları arasındaki sıralaması ise 8'den 6'ya yükseldi" denildi.

Turkish Cargo'nun 2021 yılının ilk çeyreğini de yine sektörün en başarılı markaları arasında olduğuna dikkat çekildi. Buna göre 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.6 olan pazar payını 4,8'e yükselten Turkish Cargo'nun sektör ortalamasının yüzde 63,4 olduğu kargo doluluk oranında yüzde 82.2'lik güçlü bir rakama ulaştığı bildirildi. Ayrıca Turkish Cargo'nun, kargo uçağı filosuna ek olarak THY'nin 18 adet yolcu uçağını da kargo taşımalarında kullanarak operasyonlarına devam ettiği belirtildi.