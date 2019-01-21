THY, Stockholm-Antalya uçuşu başlatacak
1 saat önce
İsveç'in başkenti Stockholm ile Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'yı direkt uçuşlar ile bağlayacak tarifeli seferler 5 Temmuz'dan itibaren icra edilecek.
İsveç
'in başkenti Stockholm
ile Türkiye
'nin turizm başkenti Antalya
'yı direkt uçuşlar ile bağlayacak tarifeli seferler 5 Temmuz'dan itibaren icra edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:55
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